Sempre all'unanimità, il Consiglio Comunale ha eletto Alessandro Mari come Vice Presidente.

«Sono felicissimo di essere stato eletto Presidente del Consiglio Comunale all'unanimità dei votanti - ha commentato il neo Presidente Giordani -. Farò il possibile affinché tutto proceda nel migliore dei modi e spero che si possa fare qualcosa di veramente essenziale per il nostro paese».

Il Consiglio Comunale di Ardea ha eletto, in apertura della seduta di oggi (28 luglio 2022), il suo Presidente: l'unanimità dei presenti ha infatti scelto Francesco Giordani.

