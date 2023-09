Il voto in conferenza dei sindaci Ato 4 da parte di alcuni esponenti Pd a sostegno della proposta dei primi cittadini di Fratelli d'Italia, non è passata inosservata e ieri è arrivato il richiamo del segretario provinciale Omar Sarubbo che mette in chiaro quale sia la linea del partito in materia: il PD voterà favorevolmente alla proposta di Statuto avanzata dalla presidenza.

«Ci saranno gli opportuni approfondimenti richiesti da alcuni Comuni durante l'ultima Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Egato 4 - afferma Sarubbo - Poi però il Pd si esprimerà favorevolmente rispetto alla proposta della presidenza.

Questa è la linea stabilità negli incontri interni con i nostri amministratori». Poi un messaggio chiaro al sindaco di Latina Matilde Celentano e all'asse Lega-Fdi. «Allo stesso tempo respingiamo il blitz del Sindaco del Comune di Latina che, attraverso la presentazione di un emendamento, tenta di concentrare il potere decisionale dell'Egato 4 nelle mani dei soli Comuni più grandi e di accaparrarsi privilegiate postazioni apicali di potere a danno di Amministrazioni minori. Un meccanismo che consentirebbe ad un manipolo di Comuni maggiori di decidere per tutti gli altri. Emendamento che, tra l'altro, ha già ricevuto parere tecnico negativo». Sul tema, dunque, nessuna modifica. «A garanzia di tutti riteniamo che debbano permanere i meccanismi di voto ponderato da un doppio criterio (numero di Comuni e rappresentanza della popolazione residente) e che la Presidenza della Conferenza debba essere affidata al Presidente della Provincia di turno che istituzionalmente può rappresentare la totalità delle amministrazioni dell'ambito. Riteniamo sia questo il modo per favorire la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati. E crediamo sia la strada migliore per affermare il principio di solidarietà alla base del rapporto tra Enti Locali e necessario al godimento di un diritto essenziale ed universale di tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di residenza.

Siamo certi che tutti i Sindaci, a partire da quelli dei Comuni medi e minori, vorranno condividere questa impostazione di buonsenso» conclude Sarubbo.