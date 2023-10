Il capogruppo e consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, torna sul tema dell'impianto a biomasse di prossima realizzazione a Borgo Carso, a seguito della seduta congiunta delle commissioni Urbanistica e Ambiente tenutasi in concomitanza con il sopralluogo in via Casal delle Palme.

"Lasciare il palazzo comunale e venire in loco accanto ai residenti è la dimostrazione di come questa Amministrazione sia costantemente accanto ai cittadini e di come abbia intrapreso correttamente la strada della tutela del territorio, dell'incolumità e della salute pubblica – commenta Valletta, promotore del sopralluogo odierno – La volontà è di conoscere perfettamente il progetto analizzandone ogni singolo aspetto, attraverso lo studio della documentazione presentata a sostegno della realizzazione dell'impianto e il riscontro con la reale situazione. A tal riguardo, si sta analizzando il Piano di utilizzazione aziendale perché dalla documentazione presentata non sono chiare né la tipologia di materiale utilizzato per la produzione di energia né la sua provenienza. Non si capisce, ad esempio, se l'azienda titolare dell'autorizzazione ha dei propri terreni o allevamenti dai quali trarre scarti agricoli o reflui zootecnici o se, in assenza di ciò, ha accordi con altre aziende agricole o allevamenti. Perché il rischio, come molte volte accade per simili impianti, è che si utilizzi il cosiddetto Forsu, la frazione organica del rifiuto solido urbano, che altro non è che il materiale umido ricavato dalla raccolta differenziata dell'organico. Un aspetto essenziale questo che permette di capire la portata dell'impianto e l'impatto che ha sul territorio e sulla sua viabilità, spesso del tutto compromessa dall'andirivieni di camion e autotreni, con tutto ciò che ne consegue in fatto di sicurezza per i residenti, ostacolo all'ordinaria transitabilità dell'area e ammaloramento precoce delle infrastrutture stradali".

Valletta, nel ringraziare i presidenti di commissione Urbanistica e Ambiente, Roberto Belvisi e Alessandro Porzi, e l'assessore Annalisa Muzio per aver accolto la sua proposta, torna a ribadire l'esigenza di dotare il capoluogo di un apposito regolamento che possa imporre regole certe e confini entro i quali realizzare simili strutture.

"È importante portare a compimento in tempi celeri l'approvazione del regolamento a disciplina della realizzazione e del funzionamento sul territorio di impianti a biogas, biomasse, biometano e di qualsiasi struttura di trattamento di rifiuti e produzione di energia. Solo dotando il Comune di tale strumento sarà possibile fissare regole, prescrizioni e vincoli atti a garantire l'iniziativa economica contestualmente agli interessi della collettività, inclusi la tutela ambientale e della salute pubblica, come sancito dall'art. 41 della Costituzione italiana. Tale regolamentazione servirà ad individuare le zone da preservare e quelle idonee ad ospitare tali impianti, fornirà indicazioni sulla distanza dalle abitazioni, dalle scuole, dai centri d'aggregazione e dai campi agricoli e imporrà limiti da rispettare in ordine alla viabilità dei territori. Ma soprattutto consentirà agli uffici comunali di valutare compiutamente ogni singola richiesta autorizzativa pervenuta all'Ente. Come capogruppo della Lega continuerò la battaglia che da anni porto avanti in difesa del territorio e della sua popolazione, nel rispetto della sua forte vocazione agricola, dei sacrifici dei nostri avi e pure delle future generazioni, che hanno diritto di ereditare una terra sana capace di dare un forte impulso al comparto dell'agroalimentare, oggi apprezzato in tutta Italia e anche oltre".