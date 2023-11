Bruno Di Marcantonio si dimette da consigliere comunale e dopo quasi 40 anni di attività politica lascia l'assise cittadina. Nella giornata di ieri l'esponente della lista civica Aprilia Domani ha presentato le sue dimissioni alla presidenza del Consiglio comunale, al suo posto entrerà Alessandro D'Alessandro, ex assessore al Commercio della giunta Terra e primo dei non eletti nella lista di Aprilia Domani nelle amministrative di maggio 2023.

Il passo indietro di Bruno Di Marcantonio rappresenta tuttavia un fatto politico di notevole rilevanza, visto che l'assise non potrà più contare sul "decano" del Consiglio comunale, che per 38 anni ha ricoperto incarichi amministrativi, sia in maggioranza che all'opposizione. Entrato nell'assemblea della città per la prima volta nel 1985 con il Partito Socialista Italiano (Psi), è stato poi eletto consigliere nel 1994 con Aprilia Domani e per due anni (dal 1996 al 1998) è stato assessore con la giunta Cosmi, nel 2002 tornò nuovamente nell'aula di piazza Roma grazie alle dimissioni del candidato sindaco Modestino De Marinis e all'inizio del 2004 decise di appoggiare la maggioranza Meddi. Ma Di Marcantonio è ricordato soprattutto per aver ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio comunale per nove anni (dal luglio 2009 al giugno 2018) con le amministrazioni D'Alessio e Terra, probabilmente il più longevo ad Aprilia in quel ruolo.

Sempre misurato nei modi e nelle parole, apprezzato da tutti per il garbo istituzionale, praticamente mai coinvolto in una polemica, lascia il Consiglio comunale in punta di piedi. Come è nel suo stile. «Per me è stata un'ottima esperienza al servizio della città, ci ho riflettuto moltissimo - spiega - prima di dare le dimissioni perché non è una scelta che si fa con leggerezza. Ma è giusto lasciare ai giovani il futuro di Aprilia, da parte mia sarò pronto a dare il mio contributo e la mia esperienza». Dal 1985 ad oggi ha visto la città crescere da un osservatorio privilegiato e perciò meglio di altri rimarca i passi avanti, le eccellenze e i problemi da risolvere. «Aprilia in 38 anni non è poi cambiata tanto, perché già negli anni ‘80 era un centro importante e aveva tanti problemi, per esempio - continua - non c'era l'assistenza agli anziani e ai disabili mentre oggi abbiamo tante realtà, tanti servizi di questo tipo. E soprattutto l'assistenza ai disabili è un fiore all'occhiello di Aprilia che ci invidiano in tanti. Rispetto al passato la popolazione è aumentata, i servizi sono cresciuti ma non a sufficienza e i problemi non mancano, specialmente in periferia. Le ristrettezze di un bilancio comunale permettono di fare poco, in questo senso spero in un aiuto dalla Regione perché siamo la quinta città del Lazio. Per il resto voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato fiducia, mi dispiace mettermi da parte ma sono comunque a disposizione per dare un mano».