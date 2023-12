L'ex sindaco Antonio Fargiorgio e il suo gruppo di minoranza "Itri facciamo futuro" si domanda perché è fermo il progetto che prevede la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza in paese. Con una nota, con cui si chiede l'accesso agli atti e la richiesta dei documenti, Antonio Fargiorgio, a nome anche dei consiglieri Tiziana Ialongo e Vittoria Maggiarra, muove le sue critiche a quello che lui definisce l'immobilismo della macchina amministrativa. «A nome del gruppo "Itri facciamo futuro" - esordisce nella nota - sono costretto a ritornare sui lavori riguardanti la videosorveglianza, un progetto fortemente voluto, approvato e finanziato dalla precedente Amministrazione, da me condotta, di cui si sono a dir poco perse le tracce. Più volte in seno ai vari consigli comunali, il nostro gruppo ha cercato di sollecitare la maggioranza affinché desse risposte certe e oggettive in merito ma, al di là di vacue rassicurazioni, ad oggi tutto è fermo e dell'opera non si vede alcun segno tangibile e concreto. Il fatto non è oltremodo più tollerabile, anche in considerazione della circostanza che di quel finanziamento si sta rispettando il piano di rimborso (con gli ovvi aggravi sulle casse comunali), senza tuttavia vedere il risultato e il completamento di un'attività che era stata proficuamente compiuta dalla precedente Amministrazione». Nel duro attacco del gruppo di opposizione consiliare Fargiorgio in una nota domanda pubblicamente: «Chiedo di conoscere lo stato attuale del finanziamento riguardante i lavori della videosorveglianza e, in particolare, quante rate siano state già rimborsate e per quale ammontare, e di avere copia delle movimentazioni contabili». Ma non è tutto, Fargiorgio chiede anche «di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, anche al fine di verificare il rispetto dei termini contrattualmente previsti, e conseguentemente di avere copia del contratto sottoscritto con la società aggiudicataria dei lavori e di sapere dagli Amministratori e dai competenti Uffici se esiste un nuovo timing riguardante i lavori e di avere copia dell'eventuale accordo in deroga al contratto originario. Resto in attesa di sollecito riscontro - conclude Fargiorgio - evidenziando la necessità ed urgenza della chiesta documentazione, in funzione del ruolo amministrativo da me ricoperto».