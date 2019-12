«La Lega Nettuno e il senatore Gianfranco Rufa augurano un buon anno a tutti i cittadini, al gruppo di Fratelli d'Italia, al gruppo di Forza Italia, ai consiglieri d'opposizione e anche ai giornalisti».

Si apre così il messaggio che il partito più rappresentativo della maggioranza di centrodestra che governa Nettuno ha voluto mandare alla città in queste ultime ore del 2019, ossia l'anno che ha visto tornare la coalizione al governo a distanza di quasi 14 anni dalla precedente esperienza.

«L'importante - prosegue il messaggio - è che ci sia rispetto in primis delle persone e in secundis del ruolo politico che noi svolgiamo e che non si metta in giudizio, in bilico o in discussione l'operato di ogni consigliere comunale, di ogni assessore, ma soprattutto del sindaco, il quale ha una fiducia illimitata».