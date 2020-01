Savarese, infatti, non si...

«Sono rimasto stupito da questa scelta, cercherò di parlare con Pamela nel più breve tempo possibile per capire le ragioni di questa sua decisione» è stato il commento del primo cittadino, raggiunto telefonicamente.

La notizia, nelle prime ore del pomeriggio di ieri, ha fatto il giro del web, mentre il messaggio di posta elettronica è stato inviato in Comune qualche ora prima.

Per l'amministrazione comunale di Ardea il 2020 si apre con una tegola politica: ieri mattina, infatti, l'assessore all'Area tecnica Pamela Pezzotti ha consegnato un documento attraverso il quale ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli