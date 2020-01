Rispetto al 2018, il Comune di Pontinia nel 2019 ha registrato un aumento della percentuale di differenziazione dei rifiuti. Dal 44% circa - questi i dati Ispra, mentre quelli comunali fanno registrare una percentuale che si aggira attorno al 46% - si è arrivati al 56,8%. A darne comunicazione è il delegato all'Ambiente Valterino Battisti.

«Sono soddisfatto - afferma il consigliere comunale - perché abbiamo raggiunto l'obiettivo fissato lo scorso anno. Le percentuali sono ormai vicinissime al 60% grazie al sistema porta a porta che è stato introdotto in quasi tutta la città. Resta il problema del centro urbano, per il quale sono state individuate delle strategie di raccolta differenti rispetto alle campagne. Siamo in attesa di comunicazioni in merito al finanziamento richiesto per ottenerlo. Ad oggi, comunque, grazie al lavoro che è stato svolto dalla società partecipata "Trasco", possiamo dirci soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto. Una percentuale inferiore di rifiuti indifferenziati - ha aggiunto Battisti - significa ridurre anche i costi del conferimento che gravano sulle tasche dei contribuenti». In questi giorni, come già raccontato, il Comune deve fare i conti con alcune problematiche «tecnico-amministrative» che hanno portato all'interruzione dei conferimenti degli ingombranti presso l'isola ecologica.Una criticità che secondo Battisti dovrebbe risolversi in tempi relativamente brevi. «Per quanto riguarda i prossimi passi da fare - conclude il consigliere - puntiamo a potenziare le attrezzature per effettuare la raccolta così da migliorare ulteriormente il servizio offerto».