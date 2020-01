Da oltre vent'anni in proroga per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale.

È quanto accade a Lariano, con la vicenda che ieri è finita sotto la lente del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Francesca De Vito, che ha quindi chiesto alla Regione Lazio un monitoraggio della situazione.

«Da oltre vent'anni - ha infatti spiegato l'esponente pentastellata - l'appalto per il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Lariano viene affidato, tramite continue proroghe, sempre alla stessa società, in barba alle regole del Codice Appalti, che invece prevede che il servizio sia messo periodicamente a gara per garantire una migliore offerta del servizio pubblico ai cittadini e ai pendolari».

Un caso, quello di Lariano, che la stessa De Vito aveva portato, durante la discussione sulla Legge di Stabilità regionale, all'attenzione della Pisana con un ordine del giorno: «Era il 1999 quando il servizio del trasporto pubblico locale veniva affidato alla stessa ditta che lo gestisce attualmente - ha sottolineato il consigliere regionale -: da allora sarebbe dovuto andare a gara ogni tre anni e invece, a suon di proroghe, sono passati 21 anni. Visto che la Regione Lazio eroga 1,80 euro a chilometro per questo servizio, chiediamo che la Giunta Zingaretti monitori sul rispetto del regole da parte del Comune di Lariano a tutela di un corretto uso dei soldi pubblici. Purtroppo l'ordine del giorno portato in aula è stato bocciato, ma noi non ci fermiamo».