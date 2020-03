"La Commissione odierna, richiesta dall'opposizione, sulla Ztl ha dimostrato come, ancora una volta, questa amministrazione abbia fatto poco o nulla per affrontare la questione". E' questo l'intervento il consigliere comunale e provinciale a Latina, Giovanna Miele, a margine dei lavori di questa mattina in Commissione commercio. "Avevamo chiesto a suo tempo di rimodulare giorni e orari della Ztl e per questo è stato costituito l'Osservatorio. Ma questo strumento non è stato praticamente mai preso in considerazione, ha fatto poche riunioni e la maggioranza ha ignorato totalmente il suo ruolo. Pochi incontri e poche risposte. Abbiamo avuto oggi la conferma che l'Osservatorio non ha prodotto nulla e che è stato solo un modo per non prendere decisioni. Coletta e Lbc in campagna elettorale avevano preso l'impegno di affrontare la Ztl e di occuparsene. Invece anche in questo hanno fatto nulla. La pavimentazione è ferma e non si sa se e quando sarà fatta. Manca una visione della città, del suo centro storico. La verità è che dopo quattro anni Lbc non ha ancora compreso quale sia il suo ruolo, non ha capito che la politica ha un compito ben preciso. Sulla Ztl come su molte altre questioni, la maggioranza dimostra una completa assenza di proposte e prese di posizione. Qual è la posizione di Latina bene comune sulla Ztl? Sentiamo parlare di organizzare eventi ma qui il problema è che nessuno sa cosa ne sarà del commercio in centro. L'unica proposta arrivata dalla maggioranza in commissione è quella di chiedere ai proprietari dei locali che ospitano negozi in centro di abbassare gli affitti. Direi che dopo 4 anni di amministrazione è troppo poco".