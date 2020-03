Tredici carabinieri negativi, uno dovrà ripetere il tampone, mentre l'ultimo è risultato positivo al Coronavirus e viene conteggiato fra i casi di Latina, visto che risiede nel capoluogo pontino. È questo emerge dai dati comunicati dalla Asl Roma 6 al Comune di Nettuno.

"La Asl Roma 6, costantemente in contatto con il sindaco Alessandro Coppola per seguire l'evolversi della diffusione del Coronavirus sul territorio - si legge nella nota -, ha informato il primo cittadino sull'esito dei tamponi effettuati sui carabinieri colleghi del militare risultato positivo il 21 marzo scorso. Sono risultati negativi tranne che per due casi. Uno, oltre ai due comunicati stamattina, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato preso in carico dalla Asl di Latina competente vista la residenza del militare nel capoluogo pontino, mentre un altro dovrà ripetere il tampone che ha dato esito nullo per un errore di laboratorio".