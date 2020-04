"L'emergenza Coronavirus sta creando enormi difficoltà al comparto turistico. Una provincia come quella di Latina, che vede nella sua costa una grande risorsa, dovrà fare i conti con le limitazioni che saranno imposte anche laddove le imprese ricettive e gli stabilimenti balneari dovessero riaprire", lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

"Nonostante si assista a timide rassicurazioni da parte del Governo, occorre studiare misure concrete affinchè il comparto possa sopravvivere riducendo il più possibile l'emorragia di fatturato e posti di lavoro. Il Covid -19 è arrivato a fronte di stagioni non troppo fulgide per il turismo locale, sempre più caratterizzato dal mordi e fuggi anche nelle zone più tradizionalmente vocate alla villeggiatura, mentre si stava ritagliando un importante ruolo l'entroterra con i suoi parchi montani, la sua storia e il suo patrimonio enogastronomico. Occorre essere realisti e pensare ad un pacchetto di aiuti semplici e realizzabili, che consentano alle imprese di superare la crisi. Penso ad un piano manutentivo straordinario per gli alberghi, con interventi mirati al rifacimento delle facciate e orientato all'efficientamento energetico. Misure che consentiranno alle strutture il restyling in un momento in cui verranno sottoutilizzate, pensando ad una riapertura che oggi, purtroppo, nessuno è in grado realmente di pronosticare. Anche per gli operatori balneari potrebbe essere l'occasione di rivedere il proprio business e ammodernare stabilimenti e chioschi, pensando ad un pacchetto di interventi strutturali che prevedano la revisione della Bolkestein e, per favorire il distanziamento, un aumento dei metri lineari di concessione solo per il perdurare dell'emergenza. Alcune settimane fa avevo proposto l'istituzione di una cabina di regia per l'economia del Mare: siamo ancora in tempo per mettere insieme i vari attori della filiera ed iniziare a concepire una ricetta per rivedere il sistema e fare tesoro di alcune misure che potrebbero scaturire in questa fase emergenziale".