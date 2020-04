L'Assessore ad Urbanistica e Lavori Pubblici Innocenzo Angelo D'Erme ha rimesso le deleghe nelle mani del sindaco Gervasi. Un gesto di responsabilità per la comunità di Sabaudia dovuto ad impegni professionali che lo portano spesso lontano dalla città, già preannunciato da diverse settimane e ora ufficialmente formalizzato.

"Avevo già informato il Sindaco e la Giunta di questa decisione e insieme avevamo deciso di attendere la fine della Coppa del Mondo su cui, nel frattempo, mi sono molto impegnato. Avrei preferito ufficializzare la mia decisione dopo aver condiviso con tutti l'esperienza di un evento di portata internazionale mai svolto a Sabaudia, ma la situazione attuale ce lo ha impedito. Sono soddisfatto dei lavori eseguiti, tutto è stato predisposto e tutto è pronto in vista delle future manifestazioni – commenta l'Ingegnere D'Erme – Vorrei ringraziare il sindaco per l'opportunità offerta, ricordando come dopo la sua elezione ho aderito con entusiasmo alla sua richiesta, intraprendendo un'esperienza nuova e stimolante. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio comunale per gli attestati di stima e anche per le critiche ricevute, i miei colleghi della giunta, il Segretario generale e in special modo tutti i dipendenti comunali e i responsabili degli uffici con cui mi sono confrontato. Salutando e ringraziando tutti, confermo il mio impegno per l'Amministrazione comunale e per Sabaudia, città che amo e che continuerò a supportare laddove ve ne sia bisogno e sia richiesto il mio supporto".

Il sindaco Gervasi: "Vorrei ringraziare l'ingegner D'Erme, anche a nome della città tutta, per quanto ha fatto per Sabaudia, per il supporto offerto all'Amministrazione comunale in un settore importante quanto delicato, coniugando sempre doti umane e professionali, e per l'impegno che vorrà continuare a proferire per il bene della nostra comunità. Avremo presto modo di apprezzare i lavori eseguiti per la Coppa del Mondo di Canottaggio e di condividere insieme a lui la soddisfazione del raggiungimento di un obiettivo ambizioso su cui tanto abbiamo lavorato".

Il sindaco Gervasi, nella giornata odierna, ha contestualmente nominato il nuovo assessore del Comune di Sabaudia: è l'architetto Pio Tacconi. A lui il primo cittadino ha affidato la delega all'Urbanistica e Governo del Territorio.

"Rivolgo il mio benvenuto all'architetto Tacconi ringraziandolo per aver accettato la proposta della nostra Amministrazione comunale a ricoprire la carica di assessore tecnico a Sabaudia. La sua comprovata esperienza professionale saprà senza dubbio offrire un contributo importante al settore ed in generale al governo della città, continuando quanto finora svolto dal suo predecessore pur imprimendo la sua personale e specifica organizzazione del lavoro e degli uffici. Contenti di averlo in squadra, rivolgo a lui per conto di tutta l'Amministrazione un sentito augurio per un sereno e proficuo lavoro".