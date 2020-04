«Il 28 marzo la Regione pubblica i presidi ospedalieri riconosciuti Covid e nella area F, in quella della provincia di Latina, ci sono due punti riconosciuti - scrive su Facebook -, il Goretti di Latina e il Di Liegro di Gaeta, dove i pazienti vanno a finire la convalescenza, si pensa ad un errore e invece no, è proprio così! Che si metta mano a questo enorme errore, e ci mettano mano subito, dicendo e scusandosi che è stata una svista, una disattenzione».

«Un mero refuso di colpa grave». Così il sindaco di Formia, Paola Villa, definisce la "dimenticanza" della Regione Lazio, nell'inserire l'ospedale "Dono Svizzero" nell'elenco dei presidi ospedalieri riconosciuti come "Covid center" avvenuto lo scorso 28 marzo.

