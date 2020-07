Martedi scorso, presso l'Aula Conferenze della Direzione Sanitaria dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, si è svolta la cerimonia di donazione di un Audio-impedenzometro che la Lilt - Lega Italiana Lotta ai Tumori sezione di Latina, ha donato al Reparto di Otorinolarongoiatria del Goretti.

All'iniziativa, coordinata dal direttore sanitario degli ambulatori Lilt Rita Salvatori hanno partecipato la presidente della Lilt sezione provinciale di Latina Nicoletta D ‘Erme, Alfredo Cecconi coordinatore regionale della Lilt, Alberto Pacchiarotti vice presidente della Lilt Latina, e Anna Maria De Cave, responsabile Donne operate al seno e Emanuele Cozzi psicologo Lilt.

Per la Asl erano presenti Sergio Parrocchia, direttore sanitario dell'Ospedale Goretti, Andrea Gallo direttore della Uoc Otorinolaringoiatria e Stanislao Martellucci dirigente medico otorinolaringoiatra.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato Nicoletta D'Erme presidente della Lilt sezione provinciale di Latina – è quello di migliorare e potenziare l'offerta occupandoci anche dei tumori Testa Collo. La Lilt ha donato questo audio-impedenzometro acquistato utilizzando parte della donazione che abbiamo ricevuto da Tiziano Ferro. Con grande piacere ho voluto ringraziare personalmente Sergio Ferro, padre di Tiziano Ferro, che ha partecipato alla cerimonia di donazione. Questo strumento sarà indispensabile nel percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da tumori del distretto Testa Collo, suscettibili di radioterapia e/o chemioterapia. Inoltre anche per pazienti affetti da patologie oncologiche che comunque potrebbero avere ripercussioni sull'apparato uditivo. Tutto questo sta nel nostro percorso di prevenzione che già si interessa di Ginecologia, Dermatologia, Senologia, Lotta al tabagismo, Nutrizione oncologica, Urologia, Pneumologia, Servizio di riabilitazione donne operate al seno, Servizio di supporto psicologico per pazienti oncologici e loro familiari, Gruppo per la promozione della salute in ambito scolastico per una sana e corretta alimentazione, Gruppo Giocare in Corsia ed ora, si amplia anche con specialisti in Otorinolaringoiatria".