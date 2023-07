Con una piccola cerimonia nelle scorse giornate c'è stata la donazione dello strumento sanitario che ha coinvolto il farmacista della farmacia "Tua", Pasquale Urzino, e appunto la dirigente scolastica, Anna Totaro. Durante l'incontro, sono state sottolineate l'importanza del defibrillatore e la gratitudine della scuola per questa preziosa risorsa. La dirigente scolastica ha espresso la sua riconoscenza per il gesto generoso della farmacia "Tua" e ha sottolineato l'importanza di educare gli studenti sull'uso corretto del defibrillatore.

