Sono accreditate 31 sedi di attuazione progetto e 10 figure professionali. I settori sono: Assistenza, Protezione Civile, Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, Patrimonio storico, artistico e culturale, Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. L'Assessora alle Politiche Giovanili, Cristina Leggio: «Un passo importante, che apre un altro spazio di opportunità per i ragazzi e le ragazze della nostra città. Ci tengo a ringraziare il Servizio Politiche Giovanili per il prezioso lavoro svolto».

