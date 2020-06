L'attuale periodo emergenziale a seguito della diffusione del virus Covid-19, ha reso necessario l'emissione di diverse disposizioni normative statali e regionali volte al contenimento del contagio, in parte richiamate dalle specifiche Ordinanze del Sindaco;

L'amministrazione comunale di Sabaudia, al fine di potenziare el misure di prevenzione e/o mitigazione del rischio contagio COVID-19 relative all'attività di gestione del litorale e fruibilità turistica individuate con D.G.C. n. 69/2020 ha adottato una successiva misura di prevenzione ovvero: l'individuazione, cioè della disponibilità di privati a localizzare su terreni in loro possesso aree da adibire a sosta temporanea, anche per i camper, nei siti dotati delle idonee strutture fatte salve le verifiche di legge, anche con la predisposizione di apposito bando; ferma ed impregiudicata la compatibilità delle aree con le disposizioni normative in materia di sistema vincolistico naturalistico – ambientale – idrogeologico e con le risultanze del tavolo tecnico ENTE PNC – COMUNE DI SABAUDIA. Adottare in ogni caso, ogni utile azione volta a promuovere ed implementare la sosta alternativa della strada del Lungomare."



La misura è stato oggetto del lavoro del Tavolo Tecnico fra il Settore VIII servizio Demanio Marittimo, il Settore X Pianificazione Urbanistica e l'Ente PNC, nel quale è stato valutato la possibilità dello svolgimento di attività di sosta temporanea soltanto a seguito di specifica richiesta, nella quale deve essere precisato, anche, l'ubicazione dell'area, sua destinazione urbanistica eventualmente compatibile con il parcheggio temporaneo oltre ai vincoli insistenti sulla stessa.

Gli interessati possono presentare la suddetta richiesta, completa di tutti i pareri e/o nulla osta comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti dei vincoli insistenti sull'area, compresa eventuale VINCA e trasmessa al competente Settore VIII – Servizio Demanio Marittimo - Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT), PEC: suapsabaudia@pec.it o presentata all'Ufficio protocollo del Comune.