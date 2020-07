Una "Ludoteca Verde" nel cuore del Parco Nazionale del Circeo: l'iniziativa promossa dall'Ente Parco e realizzata dall'associazione Kamaleonte per l'estate 2020, quest'anno diventa un servizio di Centro estivo rivolto a bambini e giovani di età compresa tra i 6 e gli 12 anni e tra i 13 e i 17 anni che si svolgerà presso il Centro visitatori del Parco a Sabaudia, negli spazi demaniali gentilmente concessi dal Raggruppamento dei Carabinieri per la biodiversità di Fogliano.

"L'iniziativa - dichiarano dall'Ente Parco - si inserisce in un'ampia serie di progetti e attività che abbiamo promosso per questa stagione estiva e non solo. L'obiettivo è quello di aiutare le persone e in particolare i più piccoli, a riconnettersi con il mondo naturale e con se stesse, e a riconoscere nella natura del Parco il grande valore per la salute e il benessere di tutti, e il suo importante ruolo come contesto di crescita educativa. Oltre alla esperienza della Ludoteca Verde, nel Centro visitatori da cui partono i sentieri per la Foresta e sono presenti una rinnovata area gioco e spazi picnic, si svolgono le attività di altre cooperative e associazioni come la Nifea e la storica Onlus Pangea che offre visite guidate a fruitori e turisti".

Il programma di attività outdoor della Ludoteca Verde si rinnova di settimana in settimana offrendo un'opportunità unica, un'esperienza significativa di "libertà di espressione e scoperta" basata sul contatto con la natura e la relazione con i pari, all'insegna della promozione del benessere emotivo e fisico.