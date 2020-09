Impianti di ricarica per i mezzi elettrici, il Comune di San Felice Circeo approva il protocollo con Enel X Mobility. Si tratta di tre postazioni collocate rispettivamente a: Colonia Elena presso il parcheggio pubblico con ingresso da via Leopardi; porto turistico presso il parcheggio pubblico in via Bergamini; La Cona presso Viale Tommaso Tittoni. Il protocollo avrà una durata di 8 anni senza rinnovo automatico, inoltre il Comune, tramite i propri operatori, effettua periodicamente controlli a campione, anche mediante test di funzionalità sui componenti.

Nei mesi scorsi il Comune aveva pubblicato l'avviso poi era stata avviata una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di aziende e/o enti interessati all'installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale, sulla base di un Piano di Localizzazione Comunale degli Impianti di ricarica per veicoli elettrici nel quale venivano stabilite le zone sulle quali posizionare i punti dove istallare le colonnine di ricarica ed i posti auto dove stazionare per il rifornimento. Dopo una attenta valutazione gli uffici hanno quindi selezionato l'offerta più vantaggiosa ed ora si procederà con i lavori e quindi con l'attivazione del servizio.