Il battello spazzamare in azione nel golfo di Gaeta. Questa mattina all'interno del comune di Formia è stato preso il Patto del Gran Blue curato dalla Provincia di Latina in collaborazione coi Comuni di Gaeta, Formia e Minturno.



Il battello è via in azione ed è l'unico al mondo a trazione elettrica. Si tratta di una sperimentazione come ha sottolineato il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha presentato il progetto insieme all'assessore di Formia Eleonora Zangrillo e al sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Presenti anche ufficiali della capitaneria di porto e i responsabili della società che gestisce il battello spazzamare che raccoglie rifiuti solidi e liquidi