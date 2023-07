Non si sblocca la questione relativa l'utilizzo di un'ambulanza per la Croce Azzurra. Il mezzo è fermo da gennaio nonostante abbia superato tutti i controlli richiesti. Infatti, ogni 5 anni le ambulanze utilizzate per il 118, come da norma devono essere sostituite quindi, la Croce Azzurra nei tempi ha acquistato ad inizio anno un nuovo mezzo. L'iter prevede che dopo l'acquisto venga effettuata una comunicazione alla Regione. Il secondo passaggio è quello del "collaudo" effettuato dal personale Asl, certificazione quest'ultima ottenuta dalla Croce Azzurra. Dopo il via libera la Asl territoriale invia nuovamente le risultanze della procedura in Regione. Da gennaio la situazione è ferma negli uffici Asl e quindi l'ambulanza non viene utilizzata. Nonostante le lettere i solleciti inviati anche attraverso un legale al momento non sono arrivate risposte. Inoltre, nei giorni scorsi, sulla questione ambulanza è stata inviata una lettera dal portavoce del Forum del Terzo Settore Lazio, al presidente della Regione Francesco Rocca. Ma di questioni in ballo ce ne è anche un'altra e riguarda la sede storica della Croce Azzurra che si trova presso l'ex Ipai.