Il Comune di Cisterna di Latina, tramite il Centro Operativo Comunale (COC) e con l'aiuto di alcune associazioni di volontariato del territorio, ha attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa nel periodo di emergenza coronavirus. Il cittadino con più di 65 anni impossibilitato per valide ragioni a recarsi nei punti vendita aperti (generi alimentari e farmacie) può richiedere questo supporto telefonando al numero 0696883032, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

La centrale operativa dell'unità territoriale di Cisterna della Croce Rossa Italiana, raccoglierà la chiamata passando poi le istruzioni ai volontari delle associazioni partecipanti che si recheranno a casa del cittadino entro le successive 24 ore e previo scrupoloso contatto di verifica al fine di evitare truffe e raggiri. La distribuzione a domicilio di generi di prima necessità è resa possibile grazie alle associazioni attive nel C.O.C.: la Croce Rossa Italiana U.T. di Cisterna e le associazioni di volontariato di Protezione Civile del Comune di Cisterna (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo -delegazione "F.Mancini" e l'associazione Protezione Civile Cisterna di Latina – sezione "M. Zappaterreni" ODV). Inoltre, a questa iniziativa collaboreranno fattivamente le associazioni Paracadutisti d'Italia - Sezione di Cisterna di Latina "CGVM par. Umberto Felici" e Angeli APS – ES 24.

Tutte le altre associazioni che vorranno partecipare ad iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà nel periodo di crisi, possono contattare il Centro Operativo Comunale al numero 3282183159. Per altre esigenze di supporto, i cittadini di Cisterna hanno a disposizione il Pronto Intervento Sociale Distrettuale chiamando al numero verde 800.090.221. Vista l'emergenza, si raccomanda di utilizzare i servizi solo in caso di reale necessità.