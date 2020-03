Il Comune di Roccagorga rende noto di aver rafforzato i servizi a domicilio in aiuto ai cittadini, in particolare la consegna di spesa, medicine e beni di prima necessità per le persone anziane.

"I servizi di aiuto ai cittadini stanno funzionando bene – afferma il sindaco Nancy Piaccaro, che è anche presidente provinciale dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Latina - e la popolazione sta rispondendo bene alle norme comportamentali che stanno diventando sempre più stringenti, segno di grande senso civico e responsabilità. Siamo in una situazione di emergenza e come tale va gestita, rispettando le regole in modo stringente per contenere il contagio ed uscire fuori prima possibile da questa criticità che sta imponendo modifiche e sacrifici alla nostra quotidianità".

Si ricorda che, per limitare, a scopo cautelativo, gli accessi presso ambulatori e farmacia, i cittadini di Roccagorga possono usufruire dei seguenti servizi:

- per effettuare le visite mediche, è opportuno prendere appuntamento con il medico (dott. Luciano Ciotti: tel. 348.2500363; dott.ssa Rosa Cipriani: tel. 338.1066668; dott. Giuseppe Nardacci: tel. 328.2479560);

- tutti pazienti oltre i 65 anni e tutte le persone affette da patologie croniche, possono richiedere al proprio medico la prescrizione dei farmaci ricorrenti. Sarà cura del medico far recapitare le prescrizioni, in busta chiusa, presso la farmacia a personale incaricato che provvederà alla successiva consegna a domicilio dei farmaci;

- sempre per gli over 65, sono attivi servizi di consegna a domicilio di pasti, libri e beni di prima necessità. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al n. 0773.959261 Azienda Vola.