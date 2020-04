Presso i Consultori della Asl è stato istituito uno Spazio Mamma Telefonico, a cui si possono rivolgere per eventuali consigli e adeguate informazioni le donne in gravidanza e le neo mamme, soprattutto per l'allattamento al seno, considerando che oggi più che mai rappresenta una priorità di salute pubblica e il latte materno la migliore misura preventiva per i propri figli.

Aprilia 06 928634004 (dal lunedi al venerdi 9-13)

Cisterna 06 96025026 (dal martedi al venerdi 9-13)

Latina 0773 6556586 (dal lunedi al venerdi 9-13)

Sezze 0773 801095 (dal lunedi al venerdi 9-13)

Priverno 0773 910829 (dal lunedi al venerdi 9-13)

Terracina 0773 708908 3298318891 (dal lunedi al venerdi 9-13)

Fondi 0771 505066 (lunedi,mercoledi e venerdi 9-13)

Gaeta 0771 779485 (lunedi e mercoledi 9-13)