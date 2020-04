La Giunta Zingaretti ha approvato questa mattina nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 per quanto riguarda quei tributi propri regionali in cui la Regione ha maggiore autonomia di intervento. La delibera consente la sospensione dei termini di versamento, relativi all'anno tributario 2020, della tassa automobilistica, dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). In particolare, la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica riguarda il periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dell'IRESA e dell'IRBA è relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

I versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno prossimo. La sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga fatto entro la scadenza già fissata. In tutti i casi, la sospensione non riguarda le scadenze per ravvedimento, per i termini scaduti prima del 3 Marzo 2020 (per la tassa auto) e prima del mese di marzo 2020 (per IRBA e IRESA). Infine, per quanto riguarda l'IRESA, si dispone la contestuale sospensione dei termini per il riversamento delle somme riscosse da Aeroporti di Roma S.p.A. che potrà provvedere a tale adempimento entro il 30 giugno senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

"In un momento complesso e doloroso come quello che stiamo vivendo è doveroso fare il possibile, a tutti i livelli e nei diversi settori, per essere vicini alle famiglie e alle imprese della nostra Regione. Con la delibera approvata oggi, rafforziamo le misure fiscali già previste dal Governo con il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 estendendo la sospensione di tre mesi anche ad alcuni tributi regionali, tra cui la tassa auto che riguarda circa 5 milioni di veicoli immatricolati nel territorio del Lazio", ha aggiunto l'Assessore al Bilancio, Alessandra Sartore.