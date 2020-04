La prosecuzione delle misure stringenti finalizzate al contenimento dell'epidemia da Covid – 19 disposta con il recente D.P.C.M. del 01 aprile u.s. ha determinato anche il prolungamento della chiusura al pubblico degli Uffici Immigrazione. Pertanto, fino al prossimo 14 aprile 2020, l'Ufficio Immigrazione della Questura e gli omologhi Uffici distaccati dei Commissariati di P.S. Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta e Formia sospenderanno l'attività degli sportelli per le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

Gli stranieri riceveranno comunicazioni del nuovo appuntamento - come già avvenuto nella precedente fase di chiusura per l'emergenza epidemiologica - tramite telefono cellulare, via SMS: in questo caso, prima di portarsi presso l'Ufficio Immigrazione o presso gli Uffici di P.S. distaccati territorialmente competenti, dovranno accedere al Portale Immigrazione sul sito internet del Ministero dell'Interno autenticandosi con username e password per verificare la nuova data di convocazione, anticipata, tra l'altro, dal citato messaggio SMS. L'Ufficio Immigrazione continuerà ad assicurare le attività connesse ai procedimenti di espulsione degli stranieri irregolari e alla ricezione delle manifestazioni di volontà di richiedere la Protezione Internazionale.