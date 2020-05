"Seguendo le disposizioni ministeriali e a tutela e sicurezza per gli utenti, la Biblioteca torna a essere luogo di conoscenza e preparazione - asserisce l'assessore alla cultura Carmina Trillino - invito i frequentatori a rispettare le indicazioni con il supporto del personale".

Lunedì 18 maggio riaprirà la biblioteca comunale di Formia. Riparte il servizio ma con ingressi contingentati, con obbligo di prenotazione e di indossare dispositivi di protezione individuale. Potranno accedere alla biblioteca al massimo 35 persone. Sarà possibile ogni giorno prenotare il proprio posto per il giorno successivo. Le richieste di prenotazione dovranno essere presentate dal lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Le richieste dovranno essere presentate a mezzo: mail all'indirizzo biblioteca@comune.formia.it; telefono al numero 077121458; pagina facebook : biblioteca comunale di Formia "Ten. F. Testa"

