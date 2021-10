ORE 15.00 Faccia a faccia, a Formia, tra Gianluca Taddeo (Forza Italia, Fratelli d'Italia e le civiche Taddeo per Formia, Formia Periferie al Centro, Gruppo Civico Formia Vinci e Anima Popolare per una Formia Migliore) e Amato la Mura (con le civiche Prima Formia, Formiamo il Futuro, Guardare Oltre, Resurgo, Formia con Te, Nuova Area, Progetto Democratico Formia). Inizia lo spoglio delle sezioni.

