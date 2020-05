L'Aprilia, nella persona del presidente Pezone, si sta muovendo per tempo in vista della prossima stagione.

La società biancoceleste, attraverso i propri canali social, comunica di aver rinnovato l'accordo anche per la stagione 2020/2021 con il tecnico della prima squadra Fabio Fratena, il suo secondo Stefano Pontis ed il preparatore atletico Tiziano Siragusa.

«Mi ha fatto molto piacere essere riconfermato perché lavorare in questa società è molto importante - ha spiegato l'allenatore dell'Aprilia - Mi sono trovato benissimo. E' una piazza di spessore e sicuramente insieme alla società abbiamo intenzione di raggiungere traguardi che ci diano soddisfazioni. La serenità di programmare le cose dall'inizio è fondamentale, entrare in corsa non è semplice. Il tempo è poco e quindi bisogna ragionare nell'immediato e non nel futuro. Non sapremo quando inizierà il campionato, ma ci faremo trovare pronti, questo è sicuro.

Dello stesso avviso l'allenatore in seconda, Stefano Pontis: «Siamo molto contenti di poter continuare il lavoro iniziato a fine gennaio ed interrotto ad inizio marzo, valuteremo cosa si potrà fare in sede di calciomercato così da partecipare al prossimo campionato con buone ambizioni».

Tra le conferme di giornata anche il preparatore atletico della serie D, Tiziano Siragusa al suo quarto anno consecutivo, sesto in totale con il Presidente Antonio Pezone.

«Sono molto felice sia per la riconferma e della fiducia che la società in qualità del presidente Antonio Pezone ripone in me, sia perché continuerò a collaborare con la squadra della mia città insieme al mister Fabio Fratena e Stefano Pontis. Sicuramente avremo più tempo e serenità in questo periodo per programmare la prossima stagione, con l'entusiasmo e la voglia di fare bene e magari veder tornare qualche tifoso in più allo stadio Quinto Ricci».