Un cognome importante, a rappresentare la storia di questa società. Lui, invece, è presente futuro, nel ricordo di un grande padre e di un dirigente esemplare. Questo ed altro ancora per dire che anche per la prossima stagione Andrea Rondoni sarà il libero della Top Volley Cisterna, una conferma arrivata dopo un campionato che lo ha visto anche protagonista con tre match giocati da titolare.

«Sono molto felice di questa conferma, per me è un passaggio importante ed è la testimonianza che il mio impegno è stato apprezzato, questo è molto importante dal mio punto di vista - assicura Andrea, cresciuto nelle giovanili della Pallavolo Velletri e poi nel Club Italia Crai con cui ha totalizzato 34 presenze in serie A2 - Scendere in campo da titolare, per sostituire Mimmo Cavaccini, è stato un grande onore nella passata stagione, ma allo stesso tempo ho voluto e potuto dare il mio contributo anche in partite ufficiali, di fronte a formazioni di altissimo livello e con giocatori capaci di mettere in difficoltà chiunque: questo mi ha fatto crescere ancora di più e il mio bagaglio di esperienze è aumentato. Ora dovrò confermarmi e so bene che per farlo dovrò continuare a lavorare con il massimo impegno e della motivazione, perché voglio continuare a essere una spugna, ad ascoltare i consigli del coach, dello staff e dei miei compagni».