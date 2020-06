Eccole qui le date della seconda edizione dello "Swimming Paradise": 18 e 19 luglio.

Ora c'è anche l'ufficialità e gli organizzatori di quella che è una delle manifestazioni più importanti dell'estate a Gaeta, possono tirare un sospiro di sollievo.

Ad iniziare da Roberto De Gennaro co-organizzatore: "Di nuovo al lavoro per recuperare il tempo perduto. Il Covid-19 dai primi di marzo ha fermato il mondo e lo Swimming Paradise è rimasto silenziosamente alla finestra (come giusto che fosse) in attesa che tutto evolvesse al meglio. Così fortunatamente sta andando, ed oggi, ricordando sempre le tante vite perdute con un forte sentimento buio, la luce del sole comincia con forza a riapparire. Prima le dichiarazioni del Ministro allo Sport Spadafora, poi il recente DPCM 11.06.2020, hanno aperto nuovi scenari anche per lo Swimming Paradise. Ho sempre creduto in questo evento sin da quando l'ho pensato e pian piano plasmato con caparbietà insieme agli amici Sasà e Mimmo"