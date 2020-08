Dopo la pausa di Ferragosto riprende XSummer, la manifestazione sportiva organizzata dall'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e patrocinata da: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Confcommercio, Impresa, CONI, AiCS, ASC e Asi.

In programma da giovedì prossimo a domenica 23 agosto il torneo Ball Don'T Lie, presso l'Arena di piazzale Prampolini a Latina. Tutte le sere dalle 18 alle 23 sarà possibile assistere a tornei 4c4 nelle categorie Senior, Under 15 e femminile. Il torneo, consolidato come appuntamento fisso nelle giornate più calde di agosto, vanta un grande numero di iscritti, tra amatori e professionisti e, per il secondo anno consecutivo, rientra negli eventi di XSummer.

"Anche quest'anno - commenta il Presidente dell'Osservatorio per lo sport e il Turismo sportivo, Annalisa Muzio – siamo onorati di ospitare all'interno del cartellone di XSummer il Ball Don't Lie, un torneo di basket della nostra città che unisce generazioni di nostri concittadini che ogni sera si danno appuntamento in piazzale Prampolini per assistere ai tornei. E noi, come Osservatorio per lo Sport – conclude Annalisa Muzio - non potevamo non patrocinare e sostenere un evento così importante per Latina. Ma quest'ann0 XSummer ha deciso di allargare i propri confini; a Terracina, anche il prossimo fine settimana, ci saranno grandi appuntamenti sportivi di beach tennis, footvolley e beach hockey grazie al grande impegno di Francesco Cascarini, presidente dell'associazione Amici dello Sport che ringrazio".

Gli appuntamenti a Terracina saranno dal 21 al 24 agosto quando si terranno i CAMPIONATI REGIONALI UNDER BT + TROFEO RIVE DI TRAIANO all'interno del modernissimo impianto sportivo RDT Summer Village, allestito sulla sabbia dello stabilimento Rive di Traiano di Terracina. Riflettori puntati su beach tennis, footvolley e beach hockey per una tre giorni entusiasmante che vedrà la partecipazione di tanti assi degli sport da spiaggia.

La finale del torneo di footvolley di venerdì 21 e le finali del torneo di beach tennis di domenica 23 , saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale Ms Channel (814 di Sky) 814), sulla Web Tv Mschannel.Tv e sul canale Mssport 185 del digitale terrestre per il Lazio.

Sabato 22 agosto, invece, tornano le CAMMINATE CONSAPEVOLI, organizzate da Terracina In Movimento. L'appuntamento è alle 8, a Sabaudia, presso il Parco Nazionale del Circeo

Domenica 23 agosto allenamento di STREET WORKOUT BEACH, a partire dalle 18.30 a San Felice Circeo.

Tutti i tornei e gli allenamenti in programma all'interno di XSummer verranno svolti seguendo tutti i protocolli e le norme anticovid (controllo temperatura, controllo ingressi, controllo assembramenti ecc).

Il programma integrale delle attività di XSummer, che terminerà il 13 settembre, e i numeri utili per seguire le lezioni si potranno trovare sulle pagine social dell'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo.