La casa del remo azzurro resta Sabaudia. Il Gruppo Olimpico, infatti, si prepara per un nuovo appuntamento collegiale in vista dell'appuntamento continentale in programma a Poznan (Polonia) dal 9 all'11 ottobre. Gli azzurri della Nazionale Olimpica si ritroveranno ancora nella città delle dune, agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, per un nuovo raduno in programma da oggi e sino al 6 settembre prossimi.

Senior maschili e femminili - Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Emanuele Fiume, Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Matteo Castaldo, Enrico D'Aniello, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Luca Parlato (Marina Militare), Salavatore Monfrecola, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Sara Bertolasi (SC Milano), Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

Pesi leggeri maschili e femminili - Federica Cesarini, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati).