Il tennista di Latina, Giulio Zeppieri, ha ricevuto dalla Federazione Italiana Tennis una wild card per giocare il tabellone di qualificazione, che prenderà il via sabato, agli Internazionali Bnl d'Italia che prenderanno il via, con il tabellone principale di questo secondo Master 1000 della stagione lunedì prossimo, 14 settembre. Il tennista di Latina è reduce dalle sconfitte al primo turno agli Atp Challenger Tour di Mestre e Cordenons, ma in quest'ultimo torneo era entrato nel tabellone principale dopo aver superato brillantemente due turni di qualificazione.

Questa wild card per il Foro Italico consentirà a Zeppieri di sognare un posto nel tabellone principale di uno dei più importanti tiornei al mondo, un altro passo per sedere piano piano al tavolo dei grandi del tennis. Dalla giornata di giovedì, considerando che gli Internazionali Bnl d'Italia saranno a porte chiuse, Zeppieri con il suo coach Melaranci si trasferirà nella "bolla" del Foro Italico