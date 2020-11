I membri del gruppo squadra della Top Volley risultati positivi sono cinque, sono in buone condizioni di salute e stanno osservando il periodo di quarantena.

Dopo il rinvio della partita con la Lube, dell'8 novembre scorso, la Lega Pallavolo serie A ha comunicato anche il rinvio della partita del campionato di Superlega tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Top Volley Cisterna in programma il 15 novembre prossimo. Secondo il protocollo la gara è rinviata a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 di "più di tre atleti della squadra ospite".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli