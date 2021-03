La Benacquista vola e dopo aver strapazzato Ferrara mercoledì scorso, si ripete al PalaBianchini dove batte 81-67 l'OraSi Ravenna degli ex Cinciarini e Chiumenti. Sesta vittoria in campionato frutto di un'ottima prova di squadra, con ben cinque uomini in doppia cifra e con Fall e Lewis che chiudono con un ottimo 26 e 23 di valutazione, senza dimenticare un Marco Passera in panchina solo per onor di firma. Latina è terzultimo di nuovo a -2 da Rieti.

Latina Basket - OraSi Ravenna 81 - 67 (23-22, 46-38, 59-54 )

Benacquista Latina

Benetti ne, Lewis 16, Hajrovic 0, Donati ne, Piccone 5, Passera ne, Mouaha 12, Baldasso 6, Trotter 12, Raucci 12, Fall 18, Bagni ne. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco..

Ravenna

Rebec 10, Cinciarini 17, Chiumenti 6, Guidi ne, Denegri 4, Vavoli ne, Venuto 3, Maspero 0, Oxilia 13, Simioni 2, Buscaroli ne, Givens 12. Coach Cancellieri. Vice Savignani. Vice Taccetti.



Arbitri: Ursi Stefano di Livorno, Pellicani Nicholas di Ronchi dei Legionari (GO), Morassutti Alberto di Gradisca d'Isonzo (GO).

Statistiche Latina: Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 29 - Assist: 18 (Jaren Lewis 6). Statistiche Ravenna: Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 32 12 + 20 - Assist: 8

Basket, A2 maschile