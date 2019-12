Cisterna-Piacenza 3-2 (25-22; 21-25; 19-25; 25-18; 15-8) Top Volley Cisterna : Peslac, Szwarc 10, Van Garderen, Sottile, Rossato ne, Patry 22, Karlitzek 16, Elia 3, Rossi 10, Onwuelo ne, Rondoni (L), Palacios 12. All: Tubertini Gas Sales Piacenza : Copelli ne, Scanferla (L), Fei 1, Cavanna 1, Yudin, Stankovic 11, Kody 13, Botto, Berger 15, Tondo ne, Fanuli (L) ne, Pistolesi ne, Nelli 18, Krsmanovic 12. All: Gardini. Arbitri: Luciani- Cappello Note: Top Volley Cisterna: ace 8, err.batt 17, ric.prf 23%, att. 47%, muri 8. Gas Sales Piacenza: ace 7, err.batt 19, ric.prf. 22%, att. 48%, muri. 10. Una vittoria di cuore e carattere, quella della Top Volley che rimonta e vince al tie break contro la Gas Sales Piacenza.Dopo una rincorsa di quattro set, gara che va al tie break. Il palazzetto diventa una bolgia e spinti dal pubblico i pontini chiudono 15-8 con un muro di Peslac: 3-2 e buon Natale a tutti

