Un bilancio senza dubbio positivo per XWinter, la tre giorni di sport organizzata dall'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e dall'Associazione Minerva. Tante le persone, sportive e non e di tutte le età, che hanno preso parte alle varie attività o che hanno assistito alle dimostrazioni messe in campo dalle società sportive che hanno preso parte a questa seconda edizione, patrocinata da Provincia e Comune di Latina, Confcommercio Lazio Sud, Impresa, CONI, Asc e Asi.

"Non possiamo non essere soddisfatti del fatto che quest'anno, nei numeri, siamo cresciuti in maniera quasi inaspettata: per gli sponsor, per i patrocini, per le società che hanno messo a disposizione atleti ed esperienza e per gli imprenditori di Latina, Pontinia e Cisterna che hanno messo a disposizione le proprie strutture sportive. E proprio questo – aggiunge il Presidente dell'Osservatorio avv. Annalisa Muzio - sarà il nostro impegno futuro. Nella prima giornata di inaugurazione abbiamo parlato con Paolo Barelli, Presidente della Federazione Italiana Nuoto di quella che è la situazione della piscina pubblica; la situazione è difficile ma con l'Osservatorio ci siamo presi l'impegno di non rimandare più il problema. Barelli personalmente aveva già cercato un dialogo con il Comune, ma non avendo ricevuto risposte ci siamo presi l'impegno di richiedere, insieme, un incontro con il sindaco e l'assessore competente perché non si può più rimandare. Abbiamo già perso troppe eccellenze dello sport pontino adesso è arrivato il momento di fermarci, collaborare, fare rete e cercare – conclude l'avv. Muzio - con investimenti dei privati e i fondi europei, ogni modo per rimettere in sesto le strutture esistenti e/o di realizzarne di nuove. Basta criticare e lamentarsi, ma le istituzioni, la politica devono collaborare. Avevamo presentato il progetto della Beach Arena, con fondi già stanziati dei privati, e non abbiamo avuto risposte, il presidente della Fin viene a Latina per trovare soluzioni, e non riceve risposte. Adesso basta! Le imprese ci sono, sono da sempre al nostro fianco, i partner importanti anche, un esempio su tutti il CONI e la FIN, e allora diamoci da fare per la nostra città e per i nostri ragazzi!"

Oggi, intanto, è in svolgimento la giornata conclusiva con tante altre attività da provare: la camminata in cuffia con l'ENJOY WALKING, presso il Centro Sportivo del Park Hotel l'Open Day di FITNESS ACQUATICO. Al Pala Ceci l'evento nazionale di SPINNING, organizzato dalla FISPIN (Federazione Italiana Spinning) e l'Open Day di BASEBALL. A Pontinia Open Day di ACQUAGYM presso la piscina Aquaria, con la partecipazione dell'Associazione Mondo Disabili Future Onlus. Sempre oggi, presso lo Sparta Fight Club Open Day di KARATE e TAEKWONDO con la partecipazione dei ragazzi dell'Associazione Mondo Disabili Future Onlus e poi l'Open Day di allenamento funzionale e di UFC. Presso le Piscine città di Latina le prove di immersione in APNEA; presso il campo della Samagor il Football americano e il 1° torneo dimostrativo di CALCIO A5 under8 a cui hanno partecipato Samagor, San Michele, Borgo Montello, Atletico Latina e Atletico Pontinia. Presso il Centro Sportivo RCL, a San Michele, si è tenuto, invece, il raggruppamento regionale di Rugby dei ragazzi under 12, organizzato dal Rugby Club Latina. Fa parte di XWinter 2020 a che l'Open Day di Football, per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 18 anni, che si terrà, lunedì a partire dalle 15.00, presso il Centro Sportivo di via Helsinki, a Latina. La partecipazione è gratuita. Il Flag Football, infatti, è la versione senza contatto del football americano, uno sport adatto a tutti, anche alle ragazze.