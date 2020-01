Latte Dolce-Latina 0-1

Latte Dolce Sassari 4-4-2: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Piga (28' st Fini), Ganni (24' st Marcangeli), Virdism, Scanu (16' st Palmas), Pinna. A disp: Lai, Pinna, Gadau, Ubertazzi, Palmas, Marcangeli, Fini Doukar, Molino. All: Udassi

Latina 1932 4-4-2: Alonzi; Iorio, Fatati, Tinti, Cardella, Cunzi (28' st Del Duca), Corsetti Barberini, Cazè da Silva, Mastrone, Atiagli. A disp: Muci, Ranelucci, Del Duca, Galasso, Teraschi, Esposito, Sanna, Del Prete. All: Maurizi

Arbitro: Djurdjevic di Trieste (Piatti di Como, Marchese di Pavia)

Rete: 6'st Corsetti

Note: espulso al 24'st Barberini per doppia ammonizione. Ammoniti Bianchi, Tinti, Patacchiola, Iorio, Alonzi, Tinti. Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 3'.

Torna al successo il Latina di Maurizi che, ieri pomeriggio, complice una splendida punizione di Corsetti al 6' della ripresa, è riuscito a battere il Latte Dolce Sassari nonostante l'inferiorità numerica nei ventuno minuti finali, più i tre di recupero, della ripresa.

Un successo che fa bene al morale e alla classifica della squadra nerazzurra, ora a soltanto due lunghezze dalla zona play off con l'ultimo posto utile occupato proprio dalla squadra sarda affrontata ieri pomeriggio.