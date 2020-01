Lynx Latina-Sandro Abate 2-1

Lynx Latina: Maggi, Sportoletti, Aiello, Schleder, Rabl, Tavares, Palmegiani, Vives, Lo Cicero, Greco, Johnny, Bruno, Miserina. All: Nitti.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Menzeguez, Fantecele, Kakà, Mello, Vitielo, Fabiano, De Crescenzo, Testa, Abate, Bebetinho, Iandolo, De Gennaro. All: Batista.

Arbitri: Borgo (Schio) Di Nicola (Pescara)

Crono: Seminara (Tivoli).

Marcatori: 2'51"st Fabiano, 9'32" Greco, 16'03" Jander

Ammoniti: Abate, Palmegiani, Fabiano, Fantecele.

Prima o pi doveva succedere ed è successo. A conferma che nello sport, come nella vita, non c'è assolutamente nulla di scontato. Questo ed altro ancora per dire che ieri sera la Lynx Latina, tutto cuore e coraggio, ha finito per gettare il "triangolino rosso" oltre l'ostacolo, finendo con il dare "scacco matto" ad una delle squadre più forti del campionato, il Sandro Abate Avellino: 2-1 il finale di una gara incredibile.