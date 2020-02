Cisterna-Modena 1-3 (23-26; 28-26; 13-25; 20-25) Top Volley Cisterna : Peslac 1, Szwarc 7, Cavaccini (L), Van Garderen 17, Sottile, Rossato, Patry 15, Karlitzek 11, Elia, Rossi 6, Onwuello ne, Rondoni (L) ne, Palacio 1. All: Tubertini Leo Shoes Modena : Estrada Mazorra, Iannelli (L) ne, Truocchio ne, Rossini (L), Pinali ne, Zaytsev 23, Bednorz 18, Christenson 4, Holt 6, Bossi ne, Mazzone 9, Lusetti ne, Rinaldi ne. All : Giani. Arbitri : Santi - Tanasi Note : Top Volley Latina: ace 7, err.batt. 15, ric.prf 15%, Att. 50%, muri 10. Leo Shoes Modena: ace 13, err.batt. 21, ric.prf 19%, att. 61%, muri 8. Spettatori 2560. Un super Zaytsev guida Modena nel blitz di Cisterna contro la Top Volley. I pontini cedono l'onore delle armi alla più quotata formazione emiliana, spinti da uno Zar davvero straripante, autore di 23 punti, dieci dei quali solo nel primo set.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli