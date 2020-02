Aurispa Alessano-Sabaudia 3-2 (25-20; 25-21; 23-25; 34-36; 15-13)

Aurispa Alessano: Russo Davide Luigi (L), Lalloni ne, Ciardo ne, Scardia 4, Chakravorti 6, Boswinkel 26, Russo E. 16, Lisi ne, Aprile ne. Catena 9, Russo ne, Dal Bosco Dall'Agnol 19.

Gestioni&Soluzioni Sabaudia: Mastracci ne, Katalan 5, Ristani, Bisci, Gradi 29, Pilotto 4, Graziani 16, Stoyanov 20, Garofolo 6, Schettino, Gallo, Fortunato L. All: Passaro.

Nonostante il buon momento che sta attraversando, la Gestioni&Soluzioni Sabaudia Pallavolo cede, nella prima domenica di febbraio, ad un agguerrito Alessano con il punteggio di 3-2. La sconfitta, tuttavia, non lascia l'amaro in bocca: la formazione pontina ha espresso un ottimo gioco in buona parte della partita contro un avversario temibile, reduce da una fortunata serie di vittorie e che poteva contare sul vantaggio di giocare in casa. Quel che è certo che altre impegnative sfide aspetteranno il Sabaudia, ma la squadra è pronta ad affrontarle.