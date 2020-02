L'avvio del torneo Sei Nazioni è coinciso con l'esordio in nazionale dell'apriliano Danilo Fischetti. Il pilone, classe 1998, che dal 2017 milita nel Calvisano con il quale lo scorso anno ha vinto il titolo di campione d'Italia (ottenendo anche il riconoscimento come migliore giocatore del campionato( ha infatti esordito in uno dei templi del rugby: il Millennium Stadium di Cardiff, nella partita persa contro il Cardiff. Un esordio che è stato rimandato di pochi mesi, visto che il giocatore era stato convocato anche per la partita del campionato Mondiale contro gli All Blacks che venne annullata per il maltempo. Fischetti, che ha iniziato la propria carriera nella squadra di rugby di Campoleone, ha già incrementato il suo bottino di presenza in maglia azzurra, scendendo in campo anche contro la Francia, e ieri è stato ricevuto dal sindaco di Aprilia. Nel corso dell'incontro, cui ha preso parte anche la Consigliera comunale Ilaria Iacoangeli, il giovane atleta ha potuto raccontare al primo cittadino emozioni e sensazioni provate nel disputare le prime partite dell'ambitissimo Sei Nazioni. Mentre il Sindaco ha chiesto a più riprese quali fossero le principali soluzioni tattiche adottate nel gioco del rugby. "Ho fatto a Danilo i migliori complimenti, a nome mio e dell'intera Città di Aprilia – ha commentato il Sindaco a margine dell'incontro – non capita certo tutti i giorni di avere tra i propri concittadini un pilone della nazionale italiana di rugby. Aprilia si dimostra sempre più terreno fertile per lo sport e l'agonismo. E questa è di certo una buona notizia, visti soprattutto i risvolti sociali che caratterizzano la pratica sportiva". Il sindaco ha donato a Fischetti una formella in terracotta raffigurante la chiesa di San Michele e realizzate a mano dai detenuti del carcere di Latina, augurando al pilone buona fortuna per la partita della nazionale in programma il 22 febbraio, contro la Scozia.