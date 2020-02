Casale Monferrato-Latina Basket 82-76

Novipiù C. Monferrato: Tomasini 15, Roberts 14, Piazza 5, Sims 7, Giombini n.e., Martinoni 20, Battistini n.e., Denegri 10, Sirchia n.e., Cesana 2, Valentini 3, Camara 6. Coach Ferrari.

Benacquista Latina Basket: Moore 15, Musso 9, Cassese 11, Di Pizzo, Romeo 2, Pepper 12, Bolpin 8, Raucci 8, Ancellotti 11, Di Prospero n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

Statistiche: Casale tiri da 2 54% (15/28) tiri da 3 42% (10/24) tiri liberi 76% (22/29) Latina tiri da 2 45% (17/38) tiri da 3 37% (11/30) tiri liberi 90% (9/10).

Note: Usciti per 5 falli Cassese per Latina

Arbitri: Masi Andrea di Firenze, Raimondo William di Scicli (RG), Pecorella Pasquale di Trani (BT).

Una sola vittoria nelle ultime sette gare, due sconfitte consecutive e una classifica che inizia a farsi preoccupante. Nonostante questo va fatto un plauso alla Benacquista Latina Basket che sul difficile campo della Novipiù Casale Monferrato gioca una partita ad alto ritmo per 40 minuti, spinta da una grande determinazione. L'intensità e la forza di volontà hanno consentito ai nerazzurri di rimanere sempre in partita e di rimettere la testa avanti nei minuti finali di gara, sfiorando l'impresa di riuscire a espugnare il PalaFerraris. Il risultato di 82-76, maturato nei secondi finali con il fallo sistematico, è fin troppo ampio per quanto visto in campo tra le due formazioni