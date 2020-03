Con riferimento alla emergenza sanitaria, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, considerate le difficoltà logistico/organizzative manifestate da società, comuni e gestori degli impianti di gara, la Divisione Calcio a 5, nella persona del Presidente Andrea Montemurro, comunica che tutte le attività dei campionati nazionali di calcio a 5 sono sospesi con effetto immediato dalla pubblicazione del presente C.U. fino a domenica 15 marzo 2020 compreso.La Divisione Calcio a Cinque comunicherà con specifico C.U. di successiva pubblicazione la riprogrammazione del calendario. La Divisione si riserva di adottare diversi ed ulteriori provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente. Morale della favola, la sfida tra Todis Lido di Ostia e Lynx Latina Calcio a 5, in programma sabato 7 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi. Nel basket, invece, la Benacquista Assicurazioni sarà regolarmene in campo domenica 8 marzo a Scafati, ma la partita, come il resto del programma slittato di una settimana, verrà giocata a porte chiuse.