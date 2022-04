Il Tribunale ha messo fine alla stagione 2021-2022 del Catania Calcio, dichiarando concluso l'esercizio provvisorio. Il club siciliano, dunque, è ufficialmente escluso dal campionato di Serie C girone "C" e non scenderà in campo in occasione degli ultimi match della stagione ad iniziare dalla sfida casalinga in programma domenica 10 aprile alle 14.30 contro il Latina. Decurtati a tutte le squadre del girone i punti guadagnati contro la compagine rossoblu e, dunque, i nerazzurri passano da 44 a 41 punti vista la cancellazione della vittoria ottenuta nella gara di andata