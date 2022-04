La situazione è rimasta surreale fino a pochi minuti prima dell'orario di partenza del Latina per Catania: alle 15 circa i nerazzurri hanno saputo che la gara di oggi al Massimino non si sarebbe giocata per via dell'esclusione dei siciliani dal torneo di Serie C. In pratica mentre mister Daniele Di Donato era in conferenza stampa, a chilometri di distanza, all'ombra dell'Etna, si tiravano le somme per capire se la società dell'elefantino potesse in qualche modo andare avanti con i pochi soldi rimasti in cassa e portare a termine il campionato, quando il calendario scandisce -3 alla fine. Invece non c'è stato niente da fare, il club rossoblu sparisce - speriamo per poco - dalla geografia del calcio italiano, assaporando quel gusto amaro del fallimento che dalle nostre parti conosciamo bene. Catania come Latina nel 2017, tra l'altro con lo stesso protagonista di passaggio, vale a dire Benedetto Mancini, colui che qualcuno ancora si azzarda a chiamare imprenditore ma che, di fatto, sembra più che altro una pedina pronta ad essere giocata quando c'è puzza di fallimento: da chi? Questo, forse, spetterebbe alla magistratura capirlo una volta per tutte. L'iter utlizzato dall'uomo venuto da Carpineto Romano è sempre lo stesso: una dialettica invidiabile, promesse, tante, e poi nessun fatto. Stavolta, a differenza di quanto avvenne a Latina, ha anche sborsato più di centomila euro per chiedere il titolo del Catania fallito all'asta, salvo poi non ottemperare al pagamento dei restanti 375mila euro. Ma non si è fermato qui e, nonostante il Tribunale l'altroieri avesse dichiarato chiusa la trattativa dopo ripetute assenze dell'istrionico personaggio romano, attraverso i suoi legali Mancini si è fatto sentire asserendo che lunedì, cioè domani, avrebbe versato la somma dovuta. Naturalmente nessuno gli ha creduto e ieri, dopo una lunga giornata, anche la curatela si è arresa visto che la Lega di C aveva negato un contributo in anticipo rispetto ai crediti vantati dali etnei. Il Catania sparisce e lo fa immediatamente, senza portare a termine un campionato che adesso viene falsato.



La classifica

Con i rossoazzurri fuori dai giochi il Latinaè salvo visto che ci sarà un solo playoute con un occhio ai playoff ora a -2 punti