18'pt GOL LANUSEI - palla perfetta per Papini che brucia Cazè e batte Alonzi con un sontuoso pallonetto.

40'pt - Palla illuminante di Corsetti che vede in area l'inserimento da destra dell'uruguaiano Iorio che di testa supera in pallonetto La Gorga

1'st - Entra Manca, fuori Mazzone per il Lanusei

7'st - Latina in dieci uomini. Espulso Tinti

10'st - Fuori Cardella, dentro Ranellucci per il Latina

25'st - Cunzi vicino al pareggio con una zuccata in area di rigore che finisce alta

27'st - Esce Cunzi entra Gaeta per il Latina

32'st - Il Latina prova ad attaccare, il Lanusei si chiude in superiorità numerica

34'st - Doppio cambio Lanusei. Dentro l'ex Latina Costa, fuori Carta. E poi dentro Mastromarino per Novembre

40'st - Ultimo cambio per il Latina: dentro Galasso, fuori Garufi

41'st - Pericolo in area del Lanusei: La Gorga esce provvidenzialmente sui piedi di Corsetti che era pronto a colpire

