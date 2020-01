Si chiama Jacopo Ferri l'ultimo acquisto del mercato del Latina 1932. Il classe 1995 si è aggregat o alla corte di mister Maurizi e sarà a disposizione già domani per la partita che vedrà i nerazzurri impegnati al Francioni contro il Città di Anagni. Ferri è un'ex promessa del vivaio della Roma, con cui è cresciuto giocando in pianta stabile fino alla Primavera di mister De Rossi, facendo poi anche capolino in Serie A con una convocazione nel 2014. Per lui anche quattro chiamate con l'Italia Under 19. Poi il passaggio nel calcio dei «grandi» con l'approdo alla Spal in Serie C.